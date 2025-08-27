Ричмонд
В Крыму уличным артистам придется согласовывать репертуар

В Крыму вводят запрет на музыку «иноагентов» на улицах и в парках.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму муниципальным образованиям было рекомендовано запретить воспроизведение на открытых площадках песен и инструментальной музыки, созданных «иноагентами» и гражданами недружественных стран. Об этом сообщает «КП — Крым».

Новые правила уже нашли поддержку в курортных городах. В Ялте несколько лет действует система конкурсного отбора уличных артистов, где экспертный совет заранее утверждает репертуар.

В Севастополе подобный регламент действует с 2022 года. Нарушители попадают в «черный список» и лишаются права выступать в общественных местах.

