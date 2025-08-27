TMZ: новость о помолвке Тейлор Свифт вызвала перебои в работе Instagram

Данные о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвиса Келси стали причиной перебоев в работе Instagram*, пишет TMZ.
«Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вчера была настолько шокирующей, что буквально сломала интернет или, по крайней мере, на короткое время вывела из строя Instagram для некоторых пользователей», — сказано в материале.
По данным издания, некоторые пользователи не могли получить доступ к приложению. При этом пост о помолвке побил рекорд по количеству репостов в соцсети. Он набрал более двух миллионов репостов менее чем за сутки.
О романе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стало известно в 2023 году. Накануне, 26 августа, певица объявила о помолвке. Она опубликовала пост в соцсети и прикрепила к нему ряд фотографий. На одном из снимков видно, что на безымянном пальце левой руки Тейлор Свифт надето кольцо.
* Деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская.