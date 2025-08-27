Дубль Облякова с пенальти помог ЦСКА обыграть Балтику в матче Кубка России

«Балтика» потерпела третье поражение подряд и занимает последнюю позицию в группе. В четверг состоится матч между московским «Локомотивом» (3 очка) и тольяттинским «Акроном» (5 очков), который определит дальнейшую расстановку сил в квартете.
Ранее в третьем туре группового этапа Кубка России «Краснодар» одержал победу над «Сочи», завершив встречу со счётом 4:2. По итогам матча «Краснодар» укрепил свои позиции, заняв второе место в группе В с шестью очками, в то время как «Сочи» оказался на последней строчке.