ФК «Ростов» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:3

В первом тайме ни одна из команд не забила гол. В итоге на перерыв команды ушли со счетом 0:0. В начале второго тайма открыть счет удалось хозяевам поля. Однако потом ростовчан настигла череда неудач. Соперники забили первый свой гол на 82-й минуте, второй последовал на 85-й минуте матча. И третий гол гости забили на 89-й минуте.