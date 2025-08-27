Ричмонд
ФК «Ростов» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:3

«Желто-синие» упустили победу в матче с махачкалинским «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

В среду, 27 августа, на стадионе «Ростов Арена» прошел матч между махачкалинским «Динамо» и ФК «Ростов». Игра началась в 20:45. Отметим, что встреча проходила в рамках третьего тура Кубка России.

В первом тайме ни одна из команд не забила гол. В итоге на перерыв команды ушли со счетом 0:0. В начале второго тайма открыть счет удалось хозяевам поля. Однако потом ростовчан настигла череда неудач. Соперники забили первый свой гол на 82-й минуте, второй последовал на 85-й минуте матча. И третий гол гости забили на 89-й минуте.

