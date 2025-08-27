Кравцов: Минпросвещения и Минтруда разрабатывают критерии зарплат учителей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о разработке со стороны Минпросвещения и Минтруда единых и понятных критериев зарплаты учителей.
Сергей Кравцов отметил в беседе с обозревателем «России-1» Наилей Аскер-заде, что педагогические направления востребованы у поступающих. Они находятся на третьем месте по популярности у абитуриентов.
Министр добавил, что Минпросвещения совместно с Минтрудом занимается созданием единых правил начисления зарплаты. Сергей Кравцов подчеркнул, что начинающие учителя должны заранее знать о размере своего заработка и объеме обязанностей.
Ранее в Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу во время ЕГЭ.