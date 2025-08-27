В МИД Армении сделали заявление о вступлении Еревана и Баку в ШОС: вот что сказал Мирзоян

«Мы представили заявку, и Азербайджан представил заявку. Азербайджан и нас пригласили в качестве партнера на предстоящий саммит (ШОС- ред). Мы примем участие. Мы думаем, что и мы, и Азербайджан можем и должны присоединиться к этой организации», — пояснил Мирзоян.
Напомним, что парафированное мирное соглашение между Баку и Ереваном было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, после чего азербайджанский МИД опубликовал его текст.
Позднее Алиев подчеркнул, что отступление Еревана от выполнения условий мирного соглашения с Баку может повлечь за собой серьезные последствия для Армении.