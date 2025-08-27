Новый штамм коронавируса «стратус»: что известно о симптомах

Новый штамм коронавируса «стратус» проявляется необычным симптомом — осиплостью голоса. О других признаках этого штамма и ситуации с заболеваемостью рассказал заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам Осипова, осиплость голоса не является чем-то новым для коронавируса. Он напомнил, что этот симптом встречался и в первые годы пандемии, хотя и не у всех пациентов. Сейчас осиплость также проявляется не у каждого заболевшего штаммом «стратус».
Как отметил врач, она чаще возникает у людей с заболеваниями горла, такими как ангины или фарингиты. Поэтому Осипов считает этот симптом обычным и не выделяет его как уникальный.
Среди других признаков штамма «стратус» остаются заложенность носа, повышение температуры и потеря обоняния. Врач подчеркнул, что эти симптомы схожи с проявлениями других вариантов коронавируса.
Осипов также сообщил, что в России случаев заражения штаммом «стратус» немного. Большая их часть зафиксирована в Москве, что связано с более точной диагностикой в столице. В Подмосковье заболеваемость остается на низком уровне.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет число случаев заражения новым штаммом коронавируса «Стратус». По ее прогнозам, количество заболевших продолжит увеличиваться.