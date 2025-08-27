Новый штамм коронавируса «стратус»: что известно о симптомах

По словам Осипова, осиплость голоса не является чем-то новым для коронавируса. Он напомнил, что этот симптом встречался и в первые годы пандемии, хотя и не у всех пациентов. Сейчас осиплость также проявляется не у каждого заболевшего штаммом «стратус».