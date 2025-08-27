Рютте заявил, что Россия и Китай якобы готовятся к конфронтации с ЕС

Россия и Китай укрепляют свои вооруженные силы, якобы готовясь к долгосрочной конфронтации со странами Европейского союза. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе церемонии открытия завода Rheinmetall в Унтерлюсе.
По словам представителя Североатлантического альянса, Россия и КНР за последнее время нарастили производство военной техники, которое достигло «невероятных масштабов».
«И не только для того, чтобы демонстрировать их на больших парадах в Москве и Пекине, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу», — не смог скрыть своих опасений Рютте.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше