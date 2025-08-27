Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте заявил, что Россия и Китай якобы готовятся к конфронтации с ЕС

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва и Пекин значительно нарастили производство военной техники.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай укрепляют свои вооруженные силы, якобы готовясь к долгосрочной конфронтации со странами Европейского союза. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе церемонии открытия завода Rheinmetall в Унтерлюсе.

По словам представителя Североатлантического альянса, Россия и КНР за последнее время нарастили производство военной техники, которое достигло «невероятных масштабов».

«И не только для того, чтобы демонстрировать их на больших парадах в Москве и Пекине, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу», — не смог скрыть своих опасений Рютте.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что именно Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с РФ, ухудшил отношения. Глава государства также заявлял, что Россия не собирается воевать с ЕС или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше