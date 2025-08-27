В Китае обнаружили дюгоня, которого считали давно вымершим

Китайские исследователи подтвердили обнаружение дюгоня — морского млекопитающего из отряда морских коров — у рифа Юншу в архипелаге Наньша в Южно-Китайском море. Это первое за последние 30 лет официальное наблюдение этого вида, который в 2022 году был признан функционально вымершим в Китае, сообщает издание China Daily.
Животное впервые заметили 8 июля, после чего ученые начали его отслеживать. В начале августа им удалось получить видеозаписи, а 11 августа научная группа лично наблюдала дюгоня, что позволило окончательно подтвердить его видовую принадлежность. Идентификацию провели специалисты Института океанологии Южно-Китайского моря.
По мнению исследователей, появление дюгоня и ранее замеченных морских черепах в этом районе свидетельствует о заметном улучшении состояния экосистемы региона.
Дюгони в Китае охраняются наивысшим государственным уровнем из-за угрозы браконьерства и утраты среды обитания. До этого последним подтвержденным случаем их появления считалась мертвая особь, обнаруженная в 2008 году. Власти сообщают, что в 2024 году инвестиции в восстановление морской экологии Южно-Китайского моря превысили 5 млрд юаней (около $697 млн).
