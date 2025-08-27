В Китае обнаружили дюгоня, которого считали давно вымершим

Китайские исследователи подтвердили обнаружение дюгоня — морского млекопитающего из отряда морских коров — у рифа Юншу в архипелаге Наньша в Южно-Китайском море. Это первое за последние 30 лет официальное наблюдение этого вида, который в 2022 году был признан функционально вымершим в Китае, сообщает издание China Daily.