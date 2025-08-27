Ричмонд
Приставы научились борьбе с должниками по алиментам: названы самые эффективные способы

Судебный пристав Тагаев: Запрет на выезд эффективен при долгах по алиментам.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на выезд за границу стал самым эффективным способом борьбы с неплательщиками алиментов. Об этом сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев в беседе с Regions.

По данным Тагаева, ограничение на выезд из страны затронуло 19,7 тыс. исполнительных производств. Благодаря этой мере удалось собрать более 82 млн рублей с должников.

Еще один действенный метод — лишение права управления автомобилем. Такое наказание применили к 7,4 тыс. неплательщиков.

Адвокат Татьяна Кузьминова пояснила, что помимо стандартных алиментов, рассчитанных как процент от дохода, с должника можно взыскать дополнительные средства. Например, деньги на аренду жилья, лечение или занятия ребенка в секциях.

Специалист отметила, что это возможно, если после развода ребенок с получателем алиментов живет в съемной квартире, а плательщик не помогает с оплатой жилья, ограничиваясь минимальными выплатами. Согласно статье 86 Семейного кодекса РФ, такие дополнительные суммы могут быть фиксированными и подлежат индексации.