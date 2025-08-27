Приставы научились борьбе с должниками по алиментам: названы самые эффективные способы

Специалист отметила, что это возможно, если после развода ребенок с получателем алиментов живет в съемной квартире, а плательщик не помогает с оплатой жилья, ограничиваясь минимальными выплатами. Согласно статье 86 Семейного кодекса РФ, такие дополнительные суммы могут быть фиксированными и подлежат индексации.