Юрист рассказал, когда работодатель может требовать деньги с уволившихся

Если сотрудник решил уволиться по собственному желанию, но уже получил аванс за текущий месяц, работодатель имеет право потребовать вернуть эти деньги, если они не были отработаны. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с «Абзацем».
Также компания может удержать часть средств, если работник не израсходовал аванс, выданный на командировку или при переводе на работу в другой регион.
По словам Салкина, закон разрешает удержания в нескольких случаях: если сотрудник не отработал аванс, выданный в счет зарплаты; если не вернул вовремя неизрасходованный аванс на командировку или перевод; если нужно вернуть деньги, излишне выплаченные из-за счетной ошибки; а также при взыскании аванса за отпуск, если работник уволился, не отработав положенный срок.
Салкин уточнил, что счетной ошибкой не считается ситуация, когда сотруднику по вине работодателя переплатили зарплату. В таких случаях удерживать деньги незаконно, даже если переплата очевидна.
Юрист добавил, что общая сумма удержаний не должна превышать 20% от зарплаты. Однако в некоторых ситуациях, например при взыскании алиментов, компенсации вреда здоровью или ущерба от преступления, удержания могут достигать 50%.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года работодатель не сможет уменьшать размер премии сотрудника более чем на 20% от его ежемесячной зарплаты.