Российский боксер получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг

Тридцатилетний Курбанов, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе, завершил профессиональную карьеру с показателем 26 побед (14 нокаутом) при двух поражениях. В 2024 году он уступил техническим нокаутом в пятом раунде бойцу из Узбекистана Исраилу Мадримову в поединке за чемпионский титул, а ранее проиграл соотечественнику Павлу Сосулину в бою за звание обязательного претендента.