Российский боксер получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг

Российский боксер Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Российский боксер Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе были обнаружены запрещенные вещества дростанолон и его метаболит. Отстранение действует с 1 августа 2025 года с учетом уже отбытого срока временной дисквалификации с 24 июля текущего года.

Тридцатилетний Курбанов, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе, завершил профессиональную карьеру с показателем 26 побед (14 нокаутом) при двух поражениях. В 2024 году он уступил техническим нокаутом в пятом раунде бойцу из Узбекистана Исраилу Мадримову в поединке за чемпионский титул, а ранее проиграл соотечественнику Павлу Сосулину в бою за звание обязательного претендента.

Среди достижений Курбанова — обладание интернациональным и интерконтинентальным поясами WBO, титулом чемпиона мира WBO среди молодежи и серебряным поясом чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета.

Ранее сообщалось, что появились новые детали о поисках пропавшего в Босфоре российского пловца.

