Российский боксер получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг

Российский боксер Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе были обнаружены запрещенные вещества дростанолон и его метаболит. Отстранение действует с 1 августа 2025 года с учетом уже отбытого срока временной дисквалификации с 24 июля текущего года.
Тридцатилетний Курбанов, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе, завершил профессиональную карьеру с показателем 26 побед (14 нокаутом) при двух поражениях. В 2024 году он уступил техническим нокаутом в пятом раунде бойцу из Узбекистана Исраилу Мадримову в поединке за чемпионский титул, а ранее проиграл соотечественнику Павлу Сосулину в бою за звание обязательного претендента.
Среди достижений Курбанова — обладание интернациональным и интерконтинентальным поясами WBO, титулом чемпиона мира WBO среди молодежи и серебряным поясом чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета.
