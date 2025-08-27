Как помочь ребенку при страхе идти в школу: советы психолога

— Страх перед школой в начале учебного года или при переходе в новый класс — это частая реакция. За несколько дней до начала учебы можно начать собирать портфель, примерять форму, прогуливаться вместе до школы, рассказывать, что там будет происходить. Также можно создать ритуал прощания, например, обнимашки на удачу, — посоветовала эксперт.