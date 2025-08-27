Как помочь ребенку при страхе идти в школу: советы психолога

Первоклассники могут бояться идти в школу, так как не знают, что их там ожидает. Как унять тревогу младших школьников, рассказала в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Наталья Маклакова.
— Страх перед школой в начале учебного года или при переходе в новый класс — это частая реакция. За несколько дней до начала учебы можно начать собирать портфель, примерять форму, прогуливаться вместе до школы, рассказывать, что там будет происходить. Также можно создать ритуал прощания, например, обнимашки на удачу, — посоветовала эксперт.
Психолог добавила, что важно выслушать ребенка без осуждения, принять его чувства, главное — не игнорировать тревогу, а помочь ему почувствовать безопасность.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что стоит заранее продумывать решения для сложных ситуаций в игровой форме, это поможет ребёнку чувствовать себя более уверенно в школе.
По данным RT, ребенку также необходимо объяснить, зачем он учится и какую пользу приносят школьные занятия.