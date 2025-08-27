От гайморита до менингита: названы опасные последствия частого использования капель для носа

Регулярное использование капель для носа может привести к серьезным нарушениям здоровья, об этом предупредил в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-отоларинголог Антон Ризаев.
— Длительное применение капель может приводить к усилению насморка, хроническому отеку слизистой и затруднению оттока слизи из пазух. Всё это повышает вероятность воспалительных процессов — от гайморита до редких случаев менингита, — цитирует издание медика.
Врач уточнил, что лучший способ выйти из зависимости — постепенное уменьшение дозы. Для поддержания состояния слизистой полезны промывания солевыми растворами и увлажняющие спреи.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что важно использовать капли для носа только по назначению врача. При этом важно выбирать современные препараты, использовать дозировку действующего вещества согласно возрасту. А также не превышать разовую дозу препарата, не использовать препараты более 5 дней и выбирать формы выпуска в виде спрея с дозирующей помпой.