Ортодонт объяснила хроническую усталость неправильным прикусом

Постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха, не всегда может быть связана с высокой нагрузкой. Иногда причина кроется… в зубах, а точнее, в неправильном прикусе. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-ортодонт Ирина Диденко.