Ортодонт объяснила хроническую усталость неправильным прикусом

Постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха, не всегда может быть связана с высокой нагрузкой. Иногда причина кроется… в зубах, а точнее, в неправильном прикусе. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-ортодонт Ирина Диденко.
— При неправильной окклюзии нагрузка жевательные мышцы работают с перенапряжением даже в покое. При длительном гипертонусе пациенты часто жалуются на давящую боль в висках или затылке, чувство тяжести в голове и утомляемость, не проходящую даже после отдыха, — предупредила доктор.
Врач добавила, что также у пациентов с неправильным прикусом наблюдается трудности при жевании, частые боли в лице и шее. Еще одно возможное последствие — непроизвольное сжатие или скрежетание зубами во сне.
Нарушение прикуса с возрастом может становиться всё более выраженным. Смещение зубов меняет овал лица, провоцирует появление морщин, передает телеканал «Царьград».
Также из-за неправильного смыкания челюсти происходит дисбаланс в мышцах лица, шеи и головы, что приводит к проблемам с осанкой и грыжам, сообщил 360.ru.