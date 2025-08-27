Нутрициолог Попова: недостаток магния и хрома усиливает тягу к сладкому

Постоянное желание съесть что-нибудь сладенькое может говорить о недостатке витаминов или микроэлементов в организме. Об этом предупредила в беседе с изданием aif.ru нутрициолог Юлия Попова.
— Недостаток магния и хрома усиливает тягу к сладкому. Натуральные источники этих элементов в рационе: орехи, семена, гречка, бобовые. Также следует обратить внимание на присутствие здоровых жиров. Авокадо, орехи, сливочное и оливковое масло отлично предохраняют от срыва на сладкое, — цитирует издание специалиста.
Эксперт уточнила, что иногда сладкого и мучного хочется при недостатке протеинов, когда организм требует быстрые калории, чтобы подзарядиться. Получить их можно из рыбы, яиц, бобовых и мяса.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что сладости вредят не только фигуре, но и ухудшают и качество кожи. Это происходит в результате избытка глюкозы и из-за химического воздействия простых углеводов на коллаген и эластин. При большом употреблении сладкого коллаген и эластин деградируют, из-за чего кожа теряет свою изначальную упругость, становится сухой и заметно стареет.