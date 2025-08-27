Стрельбу в католической школе Миннеаполиса устроил 23-летний трансгендер*

По данным правоохранителей, в 2019 году парень подал заявление о смене имени, поскольку идентифицировал себя как женщина. За несколько часов до совершения преступления Уэстман публиковал в социальных сетях фотографии своего оружия, а также блокнота с различными записями и чертежами. На оружии нападавшего присутствовали провокационные надписи антисемитского характера, включая фразу о шести миллионах жертв Холокоста, призывы к уничтожению Израиля и призыв к убийству президента США Дональда Трампа. В настоящее время эти материалы находятся на изучении следователей, которые рассматривают их как возможные вещественные доказательства по делу.