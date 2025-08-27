Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельбу в католической школе Миннеаполиса устроил 23-летний трансгендер*

Массовую стрельбу в католической школе Миннеаполиса совершил 23-летний Робин Уэстман. В своём видеоблоге молодой человек выкладывал провокационные видео, из которых можно сделать вывод, что он имел экстремистские и антисемитские взгляды. Об этом сообщает местная полиция.

Источник: Life.ru

По данным правоохранителей, в 2019 году парень подал заявление о смене имени, поскольку идентифицировал себя как женщина. За несколько часов до совершения преступления Уэстман публиковал в социальных сетях фотографии своего оружия, а также блокнота с различными записями и чертежами. На оружии нападавшего присутствовали провокационные надписи антисемитского характера, включая фразу о шести миллионах жертв Холокоста, призывы к уничтожению Израиля и призыв к убийству президента США Дональда Трампа. В настоящее время эти материалы находятся на изучении следователей, которые рассматривают их как возможные вещественные доказательства по делу.

Белый дом подтвердил, что президент США проинформирован о происшествии. Трамп уже поручил приспустить флаги над правительственными зданиями до конца воскресенья, 31 августа.

Напомним, в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе, где в этот момент шла молитва, погибли двое. Пострадали 17 человек, включая 14 детей. Вскоре в спецслужбах заявили, что угроза ликвидирована. Сообщалось, что нападавший покончил с собой.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше