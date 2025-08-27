Ричмонд
Протестующие забросали камнями и бутылками кортеж президента Аргентины

Президент Аргентины прервал предвыборное мероприятие из-за протеста граждан.

Источник: Комсомольская правда

Атака протестующих, забрасывавших кортеж камнями, вынудила аргентинского лидера Хавьера Милея срочно завершить предвыборное мероприятие. Телеканал TN транслировал происходящее в прямом эфире.

Инцидент произошел, когда глава государства в кабриолете ехал по Ломас-де-Самора, приветствуя жителей. Столкновения между его сторонниками, полицией и протестующими вынудили охрану срочно увезти президента после того, как в машину начали кидать различные предметы.

Как заявил в соцсети X пресс-секретарь президента Мануэль Адорни, пострадавших нет. Причиной беспорядков, по его словам, стали действия сторонников Кристины Фернандес де Киршнер.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 14 августа протестующие в Нови-Саде попытались поджечь штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с находившимися внутри людьми.

Кроме этого, позднее президент Сербии Александр Вучич выступил с обещанием принять меры для наведения порядка в стране.

