Немецкий альпинист рассказал шокирующие подробности операции по спасению Наговициной

Трагические события на пике Победы в Киргизии раскрыли детали героической, но закончившейся гибелью спасательной операции.

Трагические события на пике Победы в Киргизии раскрыли детали героической, но закончившейся гибелью спасательной операции. Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд в интервью РЕН ТВ описал, как вместе с итальянским коллегой Лукой Синигалья пытался спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, получившую перелом лодыжки на высоте около 7000 метров.

Во время спуска в условиях резкого ухудшения погоды Синигалья получил тяжелое обморожение правой руки, но продолжил участие в спасении. Несмотря на оказанную помощь — фиксацию перелома частью палатки и оставление запасов еды и газа на 4−5 дней — погодные условия не позволили эвакуировать Наговицину.

На обратном пути состояние Синигалья резко ухудшилось: из-за отека мозга он начал терять связь с реальностью, опасаясь ампутации руки. Итальянский альпинист скончался на руках у Зигмунда во время спуска. Немецкий альпинист подчеркнул, что, хотя они оставили Наговициной необходимые припасы, её ситуация остается критической из-за экстремальных погодных условий на высоте.

Ранее в Киргизии раскрыли шокирующие подробности о количестве погибших на пике Победы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.