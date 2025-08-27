Немецкий альпинист рассказал шокирующие подробности операции по спасению Наговициной

На обратном пути состояние Синигалья резко ухудшилось: из-за отека мозга он начал терять связь с реальностью, опасаясь ампутации руки. Итальянский альпинист скончался на руках у Зигмунда во время спуска. Немецкий альпинист подчеркнул, что, хотя они оставили Наговициной необходимые припасы, её ситуация остается критической из-за экстремальных погодных условий на высоте.