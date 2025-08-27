Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НХЛ назвали лучший гол сезона: все лавры Овечкину

Гол российского форварда и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал лучшим в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Гол российского форварда и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стал лучшим в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги. С таким заявлением выступило руководство НХЛ на официальной странице Лиги в соцсети Х.

Лучшей была признана шайба Ови, которую он забил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в начале апреля этого года. Она стала для россиянина 895-й в карьере.

Именно этот гол стал историческим для мира хоккея. Благодаря ему Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ, превзойдя державшийся много лет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Согласно официальной статистике, на счету у Александра сегодня 897 заброшенных шайб в 1491 матче НХЛ. Ранее сообщалось, что Овечкину на домашней арене его родного клуба — московского «Динамо» — вручили золотую клюшку, а под сводами арены был поднят его персональный стяг.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.