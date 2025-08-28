Ричмонд
Мэр Кличко сообщил о падении БПЛА во дворе многоэтажного дома в Киеве

В Святошинском районе Киева, по предварительным данным, упал российский БПЛА. Об этом в среду, 27 августа, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В Святошинском районе Киева, по предварительным данным, упал российский БПЛА. Об этом в среду, 27 августа, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Он уточнил в Telegram-канале, что беспилотник упал во дворе девятиэтажного жилого дома. По его словам, взрыва и повреждений не произошло.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, передает «Газета.ру».

В июле после серии мощных ночных взрывов небо над Киевом оказалось затянуто густым смогом, сообщило украинское издание «Страна.ua». В результате ударов в городе возникли как минимум четыре пожара: один — на левом берегу Днепра, остальные три — на правом.

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной атаке. Военкоры сообщали о десятках беспилотников, направляющихся в сторону города. Атака продлилась всю ночь. Украинские каналы подтвердили большое количество дронов, направляющихся в город.

