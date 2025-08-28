В Новосибирске задержаны нынешние руководители НМИЦ им. Мешалкина по подозрению во взятках

На данный момент сумма ущерба не уточняется. В отношении бизнесменов, участвовавших в схемах, также возбуждены уголовные дела по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина отказалась от комментариев. Это уже не первый коррупционный скандал в клинике. В апреле прошлого года суд вынес приговор бывшему руководству центра: экс-директор Александра Караськова и его заместитель получили реальные сроки за растрату в особо крупном размере и покушение на легализацию преступных доходов.