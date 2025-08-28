В Новосибирске задержаны нынешние руководители НМИЦ им. Мешалкина по подозрению во взятках

Генеральный директор клиники Александр Чернявский и его заместитель по экономике Артём Пухальский подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. В учреждении проходят обыски, дело расследует Следственный комитет РФ.
В Новосибирске задержаны действующие руководители Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина. По информации источников Сиб.фм, речь идёт о генеральном директоре Александре Чернявском и его заместителе по экономике и финансам Артёме Пухальском. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
27 августа в клинике проводятся обыски. Расследование ведёт Главное следственное управление Следственного комитета России. Предварительные данные, опубликованные «РБК-Новосибирск», указывают, что фигуранты обеспечивали коммерческие предприятия государственными контрактами на поставку медицинского оборудования и расходных материалов в обмен на систематические вознаграждения. Задержанных планируют этапировать в Москву для дальнейшего разбирательства.
На данный момент сумма ущерба не уточняется. В отношении бизнесменов, участвовавших в схемах, также возбуждены уголовные дела по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина отказалась от комментариев. Это уже не первый коррупционный скандал в клинике. В апреле прошлого года суд вынес приговор бывшему руководству центра: экс-директор Александра Караськова и его заместитель получили реальные сроки за растрату в особо крупном размере и покушение на легализацию преступных доходов.
По информации СМИ, участники картельного сговора годами использовали средства центра для личной роскоши.