Открытка на Успение Пресвятой Богородицы

Ссориться и конфликтовать: Успение — день мира и гармонии, поэтому следует избегать споров, обид или грубых слов, чтобы не нарушить духовную атмосферу. Заниматься тяжёлым физическим трудом: Традиционно в этот день не рекомендуются изнуряющие работы, такие как рубка дров или крупные строительные проекты, чтобы сосредоточиться на духовном. Употреблять скоромную пищу до окончания поста: Хотя Успенский пост завершается 28 августа, утром лучше придерживаться постных блюд до окончания литургии. Игнорировать молитву: Пропуск молитвы или невнимание к духовной стороне праздника считается неуважением к традициям Успения. Шить или резать острыми предметами: Народные приметы связывают такие действия с «ранами» на теле Богородицы, поэтому их избегают. Ходить босиком по росе: По поверьям, это может привлечь болезни, так как роса в день Успения считается символом слёз Богородицы.