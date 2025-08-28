Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 августа 2025 года

Чем заняться: Организуйте пространство или начните здоровую привычку. Весы добавят гармонии в планирование и общение. Чем не стоит заниматься: Не будьте слишком критичны к себе или другим. Счастливый цвет: Пастельный серый. Счастливое блюдо: Куриное филе с пармезаном и травами.