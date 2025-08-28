Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 28 августа 2025 года

Посадка декоративных растений: Растущая Луна благоприятствует посадке многолетних цветов (например, хризантем, флоксов) или декоративных кустарников (спиреи, барбариса), которые укрепятся к осени. Оформление сада: Создавайте эстетические композиции, такие как цветочные клумбы, декоративные бордюры или каменные дорожки, вдохновлённые гармонией Весов. Сбор урожая для заготовок: Собирайте поздние ягоды (облепиху, клюкву) или травы (шалфей, чабрец) для сушки или консервирования. Растущая Луна усиливает их вкус и аромат. Планирование осенних работ: Составьте план посадок на сентябрь или схему зимнего укрытия растений, используя аналитическую энергию Весов. Лёгкий уход за растениями: Проведите рыхление почвы вокруг деревьев и кустов, удалите сухие листья или подкормите растения органическими удобрениями.