Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 28 августа 2025 года

28 августа 2025 года Луна находится в растущей фазе, в стадии серповидной Луны. Луна пребывает в созвездии Весов, создавая атмосферу гармонии, эстетики и стремления к равновесию. Растущая Луна благоприятствует новым начинаниям, посадкам и созидательным процессам, а Весы, как «нейтральный» знак, поддерживают декоративные работы, планирование и лёгкий уход за растениями, но ограничивают интенсивные посадочные мероприятия.
Лунная энергетика.
Фаза Луны: Растущая, серповидная Луна. Идеальна для старта небольших проектов, посадки многолетников и накопления энергии для роста. Созвездие: Весы. Способствует эстетическим улучшениям, организации пространства и работам, связанным с гармонизацией сада, но менее подходит для активных посевов. Энергетика: День сочетает нарастающий импульс растущей Луны с дипломатичной и эстетической энергией Весов, побуждая к созданию красоты и сбалансированных решений.
Что делать на даче 28 августа 2025.
Посадка декоративных растений: Растущая Луна благоприятствует посадке многолетних цветов (например, хризантем, флоксов) или декоративных кустарников (спиреи, барбариса), которые укрепятся к осени. Оформление сада: Создавайте эстетические композиции, такие как цветочные клумбы, декоративные бордюры или каменные дорожки, вдохновлённые гармонией Весов. Сбор урожая для заготовок: Собирайте поздние ягоды (облепиху, клюкву) или травы (шалфей, чабрец) для сушки или консервирования. Растущая Луна усиливает их вкус и аромат. Планирование осенних работ: Составьте план посадок на сентябрь или схему зимнего укрытия растений, используя аналитическую энергию Весов. Лёгкий уход за растениями: Проведите рыхление почвы вокруг деревьев и кустов, удалите сухие листья или подкормите растения органическими удобрениями.
Что делать на даче 28 августа 2025.
Активные посевы: Весы — «нейтральный» знак, поэтому посев семян зелени или овощей может дать слабые результаты. Отложите их до плодородных знаков, таких как Скорпион.
Чрезмерный полив: Растущая Луна увеличивает потребность растений в воде, но Весы не требуют избыточного полива. Поливайте умеренно, проверяя почву.
Сильная обрезка: Избегайте интенсивной обрезки деревьев или кустов, чтобы не ослабить их перед зимой.
Химические обработки: Минимизируйте использование агрессивных пестицидов или химических удобрений, чтобы сохранить здоровье растений.
