Народный календарь. Почему нельзя ссориться с родными 31 августа

31 августа православные чтут память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в римской провинции Иллирике. Эта дата получила названия Флор и Лавр Лошадник, Лошадиный праздник и Досевки.
В старину считалось, что в этот день нужно много работать. Согласно приметам, чем продуктивнее труд, тем благоприятнее сложится судьба.
31 августа ни в коем случае нельзя конфликтовать с родными. Даже незначительные ссоры в этот праздник могут привести к неприятностям и длительным конфликтам.
Приметы погоды:
Если воздух чистый и свежий — к скорому ненастью.
Если день жаркий, но солнце скрыто тучами — к дождю.
Если лошадь фыркает и ногами перебирает, значит погода скоро испортится.
Багрово-красная звезда ознаменует ветер и дождь.
Именины отмечают: Макар, Емельян, Михаил, Ульяна, Илларион, Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван.