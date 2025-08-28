Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя ссориться с родными 31 августа

31 августа православные чтут память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в римской провинции Иллирике. Эта дата получила названия Флор и Лавр Лошадник, Лошадиный праздник и Досевки.

31 августа православные чтут память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в римской провинции Иллирике. Эта дата получила названия Флор и Лавр Лошадник, Лошадиный праздник и Досевки.

В старину считалось, что в этот день нужно много работать. Согласно приметам, чем продуктивнее труд, тем благоприятнее сложится судьба.

31 августа ни в коем случае нельзя конфликтовать с родными. Даже незначительные ссоры в этот праздник могут привести к неприятностям и длительным конфликтам.

Приметы погоды:

Если воздух чистый и свежий — к скорому ненастью.

Если день жаркий, но солнце скрыто тучами — к дождю.

Если лошадь фыркает и ногами перебирает, значит погода скоро испортится.

Багрово-красная звезда ознаменует ветер и дождь.

Именины отмечают: Макар, Емельян, Михаил, Ульяна, Илларион, Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван.