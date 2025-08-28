День котлет и День запрокидывания головы: какие праздники отмечают в России и мире 28 августа

28 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День котлет, День запрокидывания головы и Международный день публичного чтения комиксов.
День котлет.
День котлет отмечают в Костроме с 2007 года по инициативе компании по производству полуфабрикатов «Котлетарь». Изначально целью этого праздника было продвижение продукции фабрики, однако с 2011 года торжество превратилось в городской фестиваль. В эту дату в Костроме проводятся соревнования по приготовлению котлет среди шеф-поваров и готовится огромная «царь-котлета», кусочек которой может попробовать любой желающий.
День запрокидывания головы.
День запрокидывания головы создан с целью показать людям возможность отдохнуть от повседневной суеты и посмотреть на мир по-другому. В эту дату следует запрокинуть голову и рассмотреть звезды или облака на небе, пойти в красивый храм и рассмотреть росписи и фрески под куполами, а также разглядывать верхушки достопримечательностей и многоэтажных домов.
Международный день публичного чтения комиксов.
Международный день публичного чтения комиксов был создан в 2010 году Брайаном Хитером и Сарой Морин. Дата выбрана неслучайно: 28 августа родился создатель многих комиксов Marvel Джек Кирби. В этот праздник можно поучаствовать в публичных чтениях комиксов или почитать их с друзьями в кафе или парке.