День котлет и День запрокидывания головы: какие праздники отмечают в России и мире 28 августа

День котлет отмечают в Костроме с 2007 года по инициативе компании по производству полуфабрикатов «Котлетарь». Изначально целью этого праздника было продвижение продукции фабрики, однако с 2011 года торжество превратилось в городской фестиваль. В эту дату в Костроме проводятся соревнования по приготовлению котлет среди шеф-поваров и готовится огромная «царь-котлета», кусочек которой может попробовать любой желающий.