Названы опасные последствия лечения изжоги народным способом

Популярный народный способ победить изжогу — выпить раствор соды, на самом деле крайне опасен для здоровья, так как может спровоцировать серьезные проблемы в организме. Об этом сообщила в разговоре с aif.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог Елизавета Сидорова.
— Злоупотребление содой может привести к защелачиванию организма, это серьезное состояние, которое проявляется тошнотой, головной болью, слабостью, мышечными подергиваниями и даже судорогам. Сода также провоцирует отеки, что способствует повышению артериального давления, увеличению нагрузки на сердце и почки, — пояснила медик.
Доктор добавила, что, употребление соды может привести, кроме того, к вздутию живота и отрыжке и дополнительной выработке кислоты, что только усилит изжогу.
Также при изжоге не рекомендуется использовать уксус или лимонный сок, которые дополнительно раздражают слизистую оболочку пищевода, передает Life.ru.
Ранее 360.ru рассказал, что пищу необходимо тщательно пережевывать, а сразу после еды нельзя спать, чтобы не спровоцировать возникновение серьезного приступа изжоги.