Названы опасные последствия лечения изжоги народным способом

Популярный народный способ победить изжогу — выпить раствор соды, на самом деле крайне опасен для здоровья, так как может спровоцировать серьезные проблемы в организме. Об этом сообщила в разговоре с aif.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог Елизавета Сидорова.