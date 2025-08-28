Ричмонд
Странное поведение главы МИД Люксембурга на встрече с Сибигой: чем удивил Беттель

Прыжок главы МИД Люксембурга на Сибигу в Одессе попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

Встреча министров иностранных дел Украины и Люксембурга в Одессе сопровождалась необычными действиями Ксавье Беттеля. Внимание на это обратили украинские СМИ.

На кадрах видно, как глава МИД Люксембурга, радостно подскочив, с разбега буквально запрыгнул с распростёртыми руками на украинского коллегу Андрея Сибигу. Тот поддержал это и ответил тем же.

Эмоциональный жест вызвал в украинских соцсетях смешанную реакцию. Если одни пользователи сочли его «милым», то другие задавались вопросом о его мотивации, проводя аналогии с подобным поведением французского лидера Эммануэля Макрона.

«Макарон с Зеленским, теперь еще эти…», — написала одна из пользовательниц.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что Киев не исключает никаких вариантов для диалога на высшем уровне и согласен на встречи где угодно и в какой угодно форме.