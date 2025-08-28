Психолог объяснила, почему родителям никогда нельзя сравнивать своего ребенка с другими детьми

Родители легко могут разрушить самооценку ребенка, думая, что пытаются мотивировать его. Однако унижения и сравнения не приведут к успеху школьника, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Наталья Маклакова.
— Подавление эмоций учит ребенка стыдиться своих чувств. Помните, что сравнение с другими детьми недопустимо: это разрушает доверие и самооценку любого человека. Лучше поддержать своего ребенка в развитии его талантов, замечать сильные стороны, — посоветовала эксперт.
Она напомнила, что в состоянии стресса мозг всю энергию тратит на его переработку, и не хватает ресурсов на развитие. Поэтому важно говорить ребенку, что верите в него, что он умный и справится с любыми трудностями.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что даже взрослым требуется время, чтобы вернуться к рабочему режиму после отпуска, что уж говорить о детях после каникул.
Поэтому перед школой важно создать в семье безопасную, комфортную среду, полную поддержки, доверия и безусловного принятия, передает RT.