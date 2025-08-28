Ричмонд
Врач рассказала, как тревога и депрессия влияют на здоровье желудка

Гастроэнтеролог Мельникова: стресс способен провоцировать болезни ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Частые стрессы и волнения могут вызвать серьезные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

— Когда тревога или депрессивные состояния становятся фоном жизни, нередко развивается синдром раздраженного кишечника — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула, — объяснила собеседница издания.

Она добавила, что пациенты, при этом, могут жаловаться на нарушения в работе мочевого пузыря, головные и мышечные боли. Поэтому, чтобы определить причину проблем с ЖКТ, проводится полная диагностика.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что из-за стресса могут также усилиться соматические заболевания: сердечно-сосудистые и дыхательной системы. Победить стресс помогут физическая нагрузка, здоровое питание, массажи. Также эксперты советуют медитировать, применять дыхательные и релаксационные практики.