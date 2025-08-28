Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летняя дочь Карлы Бруни и Николя Саркози удивила всех внешним видом

13-летняя дочь Карлы Бруни и Николя Саркози выложила видео в социальной сети, где рассказывала про нарощенные ногти.

13-летняя дочь Карлы Бруни и Николя Саркози выложила видео в социальной сети, где рассказывала про нарощенные ногти. Пользователи удивились недетскому виду девушки.

Еще в прошлом году французский журнал подвергся критике после того, как он описал 13-летнюю дочь бывшего президента Николя Саркози как «более женственную, чем когда-либо».

Джулия Саркози, выложившая в интернет серию видеороликов, на которых она под фонограмму поет провокационные рэп-композиции, была представлена ​​в одном из выпусков Madame Figaro.

Журнал опубликовал фотографии Джулии и сообщил: «Мы обнаружили подростка, в котором сейчас больше женственности, чем когда-либо», что вызвало возмущение у людей, назвавших это «шокирующим» и заявивших, что «она всего лишь девочка».

Ранее Саркози лишили ордена Почетного легиона.