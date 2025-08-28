13-летняя дочь Карлы Бруни и Николя Саркози удивила всех внешним видом

13-летняя дочь Карлы Бруни и Николя Саркози выложила видео в социальной сети, где рассказывала про нарощенные ногти. Пользователи удивились недетскому виду девушки.
Еще в прошлом году французский журнал подвергся критике после того, как он описал 13-летнюю дочь бывшего президента Николя Саркози как «более женственную, чем когда-либо».
Джулия Саркози, выложившая в интернет серию видеороликов, на которых она под фонограмму поет провокационные рэп-композиции, была представлена в одном из выпусков Madame Figaro.
Журнал опубликовал фотографии Джулии и сообщил: «Мы обнаружили подростка, в котором сейчас больше женственности, чем когда-либо», что вызвало возмущение у людей, назвавших это «шокирующим» и заявивших, что «она всего лишь девочка».
