Православные христиане встречают праздник Успения Пресвятой Богородицы

«Успение Божией Матери — это уникальное торжество Церкви, которое совершается в безмолвии. Люди, живущие на земле, часто имеют грехи и несовершенства, от которых они должны освободиться. Однако Божья Матерь была предельно совершенной, и в праздник ее Успения церковь стремится подчеркнуть священное безмолвие, в которое погрузился весь мир, дабы почтить этим безмолвием безмолвие самой Пречистой Девы Марии, которая из временного измерения перешла в измерение вечности», — сказал в проповеди в преддверии праздника наместник Андреевского ставропигиального монастыря игумен Дионисий (Шленов).