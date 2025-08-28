Ричмонд
Стали известны все клубы, прошедшие в групповой этап Лиги чемпионов

Португальский футбольный клуб «Бенфика» одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 1:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в групповой этап турнира.

Португальский футбольный клуб «Бенфика» одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 1:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в групповой этап турнира. Единственный гол на 35-й минуте забил турецкий футболист Керем Актюркоглу, реализовавший момент в ворота своей соотечественной команды. На 82-й минуте игрок «Фенербахче» Талиск был удален с поля за вторую желтую карточку.

Помимо «Бенфики», в групповой этап Лиги чемпионов также вышли бельгийский «Брюгге», азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген». Жеребьевка группового этапа запланирована на 28 августа, а старт турнира намечен на 16 сентября. Команды проведут по восемь матчей, сражаясь с соперниками из четырех корзин.

Особый интерес для российских болельщиков представляет участие четырех футболистов из России в предстоящем турнире: защитник Егор Сорокин («Кайрат»), вратарь Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), полузащитник Александр Головин («Монако») и голкипер Никита Хайкин («Будё-Глимт»).

Ранее сообщалось, что российский боксер получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг.

