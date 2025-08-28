Стали известны все клубы, прошедшие в групповой этап Лиги чемпионов

Португальский футбольный клуб «Бенфика» одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 1:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в групповой этап турнира. Единственный гол на 35-й минуте забил турецкий футболист Керем Актюркоглу, реализовавший момент в ворота своей соотечественной команды. На 82-й минуте игрок «Фенербахче» Талиск был удален с поля за вторую желтую карточку.