Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брат легендарного актера Жана-Поля Бельмондо ушел из жизни

Печальную новость сообщил Поль Бельмондо, сын французского актера.

Источник: Аргументы и факты

Спустя четыре года после смерти Жан-Поля Бельмондо ушёл из жизни его старший брат Ален.

О кончине стало известно 27 августа утром, когда родственники сообщили о трагическом событии.

Ален Бельмондо был постановщиком и руководителем производства целого ряда известных фильмов, среди которых «Старое ружьё», «Индокитай», «Профессионал», «Вдова Кудер», «Чужие деньги», «Борсалино» и «Туз тузов». Кроме того, он выступал продюсером картин «Шоколад» и «Том и Лола».

В течение десяти лет Ален возглавлял Театр Варьете вместе со своим братом Жан-Полем и оставался рядом с ним до последних дней его жизни. Смерть Алена стала утратой не только для семьи, но и для французского кинематографа, к которому он внёс значительный вклад.

Ранее стало известно, что умер снявший фильм о Елизавете II режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт.

Узнать больше по теме
Елизавета II: биография и долгое правление королевы Англии
За многие годы правления Елизавета II пережила не только радостные моменты, но и столкнулась с критикой, потерями и войнами. Рассмотрим биографию королевы Англии детальнее.
Читать дальше