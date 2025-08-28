Брат легендарного актера Жана-Поля Бельмондо ушел из жизни

Спустя четыре года после смерти Жан-Поля Бельмондо ушёл из жизни его старший брат Ален.
О кончине стало известно 27 августа утром, когда родственники сообщили о трагическом событии.
Ален Бельмондо был постановщиком и руководителем производства целого ряда известных фильмов, среди которых «Старое ружьё», «Индокитай», «Профессионал», «Вдова Кудер», «Чужие деньги», «Борсалино» и «Туз тузов». Кроме того, он выступал продюсером картин «Шоколад» и «Том и Лола».
В течение десяти лет Ален возглавлял Театр Варьете вместе со своим братом Жан-Полем и оставался рядом с ним до последних дней его жизни. Смерть Алена стала утратой не только для семьи, но и для французского кинематографа, к которому он внёс значительный вклад.
Ранее стало известно, что умер снявший фильм о Елизавете II режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт.