РЖД показали новые вагоны с утюгами и двухметровыми полками

РЖД представили новые спальные вагоны повышенной комфортности (СВ) с двухметровыми полками на выставке «PRO//Движение. Экспо». Длина спальных мест была увеличена, а также в купе появились мультимедийные экраны и утюги с гладильной доской.

В новом вагоне СВ всего восемь купе.

«Всего в таком вагоне восемь двухместных купе. В каждом из них есть сейф, кнопки вызова проводника, мультимедийные экраны, розетки и USB-разъемы. Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров — с 184 до 200 сантиметров… В каждом из вагонов оборудована душевая кабина с феном, утюгом и гладильной доской», — сообщает РБК.

Также над спальными местами установили вместительные закрытые полки, предназначенные для ручной клади. Отмечается, что в текущем году планируется получить от производителя «Вагонреммаш» 28 подобных вагонов.

В последние месяцы РЖД активно обновляют подвижной состав и расширяют пассажирские возможности: ранее компания уже удвоила количество мест в поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом из-за высокого спроса, а также власти закупили новые вагоны для Московских центральных диаметров. Эти меры направлены на повышение комфорта и доступности железнодорожных перевозок для пассажиров.