Успеть до сентября. Откуда пора забирать сбережения и куда вкладывать деньги перед снижением ключевой ставки

— Ставки по депозитам и облигациям в дальнейшем снизятся. На этом фоне те, кто разместит деньги до решения ЦБ, смогут зафиксировать более выгодные условия. Банки всё ещё предлагают привлекательные проценты по вкладам. Особенно на срок от трёх месяцев до полугода, а облигации федерального займа и корпоративные бумаги с фиксированным купоном могут вырасти в цене на фоне смягчения политики, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.