Успеть до сентября. Откуда пора забирать сбережения и куда вкладывать деньги перед снижением ключевой ставки

Откуда экономисты рекомендуют забрать сбережения.
Рынок закладывает снижение ключевой ставки до 16% на грядущем сентябрьском заседании ЦБ. Участники торгов настроены оптимистично. Это подтверждается объёмами капитала, направляемыми в фонды облигаций, особенно ОФЗ, а также количеством покупаемых фьючерсов на индекс RGBI. Так охарактеризовал обстановку на финансовых рынках директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.
— Однако чрезмерный оптимизм загнал котировки слишком высоко, и сейчас мы получаем небольшую коррекцию по долговому рынку. Вероятно, она продолжится вплоть до самого заседания по ключевой ставке и внимание инвесторов будет приковано в большей степени к комментариям ЦБ, — добавил Иван Потехин.
Очевидно, что доходность фондов денежного рынка и депозитов уже несколько месяцев проигрывает облигациям, а при снижении в сентябре начнёт проигрывать ещё больше.
— Так что первым делом имеет смысл выходить из депозитов и фондов ликвидности — в пользу облигаций, — добавил Иван Потехин.
Снижение ключевой ставки приводит к тому, что время двузначных ставок по вкладам постепенно уходит. Банки уже начинают корректировать свои предложения, и к сентябрю-октябрю доходность по депозитам может снизиться на 1−2 процентных пункта. Поэтому тем, кто хочет зафиксировать высокие проценты, имеет смысл открыть вклад именно сейчас, до заседания ЦБ. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.
Куда вложить деньги в сентябре.
Иван Потехин считает, что не стоит забывать про рынок акций. Чем меньше ключевая ставка — тем интереснее акции с максимальной дивидендной доходностью. К тому же статистически с октября по апрель рынок акций преимущественно растёт, объясняется это в том числе повышением деловой активности после спада в летний сезон.
— Ставки по депозитам и облигациям в дальнейшем снизятся. На этом фоне те, кто разместит деньги до решения ЦБ, смогут зафиксировать более выгодные условия. Банки всё ещё предлагают привлекательные проценты по вкладам. Особенно на срок от трёх месяцев до полугода, а облигации федерального займа и корпоративные бумаги с фиксированным купоном могут вырасти в цене на фоне смягчения политики, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
По его словам, снижение ставки не даст мгновенного эффекта, давление на доходность будет нарастать постепенно. В этой ситуации есть смысл зафиксировать процент заранее и выбрать вклады и облигации с умеренными сроками, чтобы при необходимости иметь возможность переложить деньги на новых условиях. Для долгосрочных вложений актуальны банковские депозиты, золото и другие защитные активы, которые способны компенсировать возможные инфляционные риски и геополитику.
— Сентябрь может оказаться переходным периодом для рублёвых инструментов. В случае умеренного снижения стоимости кредитования на 1% рубль и доходность сбережений останутся относительно стабильными. Более существенное смягчение спровоцирует дополнительное ослабление национальной валюты и снижение доходности банковских продуктов. Стоит обратить внимание и на рынок промышленного майнинга цифровых валют, — добавил Василий Гиря.
Что касается вложений в валюту, то каких-то резких закупок экономисты делать не советуют. Несмотря на то что геополитические новости продолжают оказывать влияние на рынок, оно носит сдержанный характер. Это делает рубль менее подверженным резким колебаниям и позволяет инвесторам концентрироваться на внутренних факторах, прежде всего на ключевой ставке и доступных финансовых инструментах. Об этом рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.