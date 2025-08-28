Стало известно, почему Пугачеву еще не признали иноагентом

Алла Пугачева «села в лужу», поздравив фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», заявила певица Вика Цыганова. Она уточнила, что самого Вакарчука на Украине презирают, потому что на его концертах сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) устраивали облавы. После поздравления певца на Примадонну также обрушился шквал критики.