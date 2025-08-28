Стало известно, почему Пугачеву еще не признали иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал причину, почему певицу Аллу Пугачеву до сих не признали иноагентом.
По его словам, у артистки много влиятельных друзей, препятствующих принятию этого решения.
— У Пугачевой имеются друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в ней народную артистку РФ. Они глубоко ошибаются, — заявил он в беседе с порталом «Ридус».
Политик высказался, что Примадонна давно предала своих поклонников и родную страну. Бородин убежден, что если она захочет вернуться в Россию, то для многих это останется незамеченным.
— Во-первых, она стала предательницей. Во-вторых, Пугачева уже старая. У нас есть много молодых, талантливых артистов, которые поют лучше нее, — заключил он.
Алла Пугачева «села в лужу», поздравив фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», заявила певица Вика Цыганова. Она уточнила, что самого Вакарчука на Украине презирают, потому что на его концертах сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) устраивали облавы. После поздравления певца на Примадонну также обрушился шквал критики.