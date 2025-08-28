Премьер Дании извинилась за принудительную контрацепцию женщин

Власти Дании впервые извинились перед жительницами Гренландии за принудительную контрацепцию во второй половине прошлого века. Официальные извинения принесла премьер-министр Метте Фредериксен, которые опубликованы на сайте датского кабмина.
«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства», — отмечается в заявлении.
По словам премьер-министра, власти не могут изменить того, что произошло в 1960-х годах. Но, утверждает Фредериксен, чиновники готовы взять на себя ответственность. В настоящее время кабмин ждет завершения расследования инцидентов минувших дней.
В 1960-е годы Гренландия подверглась контролю уровня рождаемости. В связи с этим была запущена кампания по принудительной контрацепции женщин после родов и несовершеннолетних девушек. Им устанавливали спирали без согласия, а иногда даже и без их ведома.
Весной прошлого года более 140 островитянок подали иски к датским властям. Они отмечали, что стали жертвами принудительной контрацепции. В общей сложности они требуют возместить более 40 миллионов крон. В переводе на российские рубли по актуальному курсу, то это составляет свыше полумиллиарда рублей.
