«Путин — патриот»: В ФРГ выпустили монету в честь президента РФ

Представитель немецкого журнала Compact Андре Поггенбург в интервью «Известиям» 27 августа объяснил мотивы выпуска серебряной монеты, посвященной президенту России Владимиру Путину.
«В Германии со стороны властей и государственных СМИ ведется милитаристская пропаганда, а Россию выставляют злом. Это идеологический бред», — пояснил Поггенбург.
Как пояснил представитель издания, монета была выпущена в знак символической поддержки Владимира Путина. В журнале сочли, что одних публикаций и протестов недостаточно, и поэтому решили сделать такой позитивный жест.
Он также охарактеризовал российского лидера как патриота, действующего в интересах страны и ее народа, и выразил мнение, что подобная позиция востребована и в Германии.
Выпущенная монета «Путин — патриот» теперь продается на сайте Compact. Там утверждают, что для своих сторонников президент России — символ надежды, а монета означает победу над Западом.
В прошлом году семья из Нижневартовска назвала новорожденного сына в честь президента России.