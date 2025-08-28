Губерниев жестко раскритиковал экипировку российских биатлонистов

Со слов Губерниева, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку.
В сборной России по биатлону (СБР) массово жалуются на качество спортивной экипировки. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Спортсмены жалуются в СБР. Размеры не те, тренироваться в них невозможно, экипировка плохая, контракт есть, форма полное дерьмо. Спортсмены недовольны и бегают в своем!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.
По словам комментатора, спортсмены опасаются выносить скандал в СМИ «по понятным причинам». Но на сентябрьских стартах они, возможно, об этом скажут открыто. Также Губерниев разместил у себя комментарий исполнительного директора СБР Александра Пака, который заявил, что «понятия не имеет» о существующей проблеме с экипировкой.
