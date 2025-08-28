Губерниев жестко раскритиковал экипировку российских биатлонистов

По словам комментатора, спортсмены опасаются выносить скандал в СМИ «по понятным причинам». Но на сентябрьских стартах они, возможно, об этом скажут открыто. Также Губерниев разместил у себя комментарий исполнительного директора СБР Александра Пака, который заявил, что «понятия не имеет» о существующей проблеме с экипировкой.