«Какой-то ад»: ученые сообщили о необычной активности на Солнце

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали аномальную активность в области Солнца под номером 4197, где за сутки появилось не менее 100 новых солнечных пятен.

Несмотря на столь интенсивное образование пятен, являющихся зонами повышенной магнитной активности, в указанном регионе не произошло ни одной солнечной вспышки, что противоставляетcя обычным ожиданиям.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», — говорится в сообщении.

