Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые примут участие в общем этапе футбольной Лиги чемпионов сезона 2025/26. В решающих матчах раунда плей-офф квалификации португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге», азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген» заняли места в основном турнире, присоединившись к клубам, уже вышедшим в основной раунд.

Источник: Life.ru

Жеребьёвка общего этапа состоится 28 августа. Команды разделены на четыре корзины, в первую вошли действующий чемпион «Пари Сен-Жермен», а также гранды европейского футбола: «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и «Боруссия» Дортмунд.

В общем этапе Лиги чемпионов примут участие четыре команды с российскими футболистами: казахстанский «Кайрат» (Егор Сорокин), французские ПСЖ (Матвей Сафонов), «Монако» (Александр Головин) и норвежский «Будё-Глимт» (Никита Хайкин). Старт турнира запланирован на 16 сентября.

Полный список команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов 2024/2025:

Корзина 1:

Пари Сен-Жермен (Франция) — действующий победитель ЛЧРеал Мадрид (Испания)Барселона (Испания)Бавария (Германия)Манчестер Сити (Англия)Ливерпуль (Англия)Челси (Англия)Интер (Италия)Боруссия Дортмунд (Германия).

Корзина 2:

Арсенал (Англия)Байер Леверкузен (Германия)Айнтрахт Франкфурт (Германия)Атлетико Мадрид (Испания)Вильярреал (Испания)Аталанта (Италия)Ювентус (Италия)Брюгге (Бельгия)Бенфика (Португалия).

Корзина 3:

Аякс (Нидерланды)ПСВ Эйндховен (Нидерланды)Наполи (Италия)Спортинг Лиссабон (Португалия)Олимпиакос (Греция)Славия Прага (Чехия)Будё-Глимт (Норвегия)Тоттенхэм Хотспур (Англия)Марсель (Франция).

Корзина 4:

Монако (Франция)Галатасарай (Турция)Юнион Сент-Жиллуа (Бельгия)Карабах (Азербайджан)Атлетик Бильбао (Испания)Ньюкасл Юнайтед (Англия)Пафос (Кипр)Копенгаген (Дания)Кайрат (Казахстан).

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший игрок сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры. 36-летний спортсмен выразил уверенность, что пришло его время двигаться дальше.