Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые примут участие в общем этапе футбольной Лиги чемпионов сезона 2025/26. В решающих матчах раунда плей-офф квалификации португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге», азербайджанский «Карабах» и датский «Копенгаген» заняли места в основном турнире, присоединившись к клубам, уже вышедшим в основной раунд.