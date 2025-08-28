Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

Жеребьёвка общего этапа состоится 28 августа. Команды разделены на четыре корзины, в первую вошли действующий чемпион «Пари Сен-Жермен», а также гранды европейского футбола: «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и «Боруссия» Дортмунд.
В общем этапе Лиги чемпионов примут участие четыре команды с российскими футболистами: казахстанский «Кайрат» (Егор Сорокин), французские ПСЖ (Матвей Сафонов), «Монако» (Александр Головин) и норвежский «Будё-Глимт» (Никита Хайкин). Старт турнира запланирован на 16 сентября.
Полный список команд-участниц общего этапа Лиги чемпионов 2024/2025:
Корзина 1:
Пари Сен-Жермен (Франция) — действующий победитель ЛЧРеал Мадрид (Испания)Барселона (Испания)Бавария (Германия)Манчестер Сити (Англия)Ливерпуль (Англия)Челси (Англия)Интер (Италия)Боруссия Дортмунд (Германия).
Корзина 2:
Арсенал (Англия)Байер Леверкузен (Германия)Айнтрахт Франкфурт (Германия)Атлетико Мадрид (Испания)Вильярреал (Испания)Аталанта (Италия)Ювентус (Италия)Брюгге (Бельгия)Бенфика (Португалия).
Корзина 3:
Аякс (Нидерланды)ПСВ Эйндховен (Нидерланды)Наполи (Италия)Спортинг Лиссабон (Португалия)Олимпиакос (Греция)Славия Прага (Чехия)Будё-Глимт (Норвегия)Тоттенхэм Хотспур (Англия)Марсель (Франция).
Корзина 4:
Монако (Франция)Галатасарай (Турция)Юнион Сент-Жиллуа (Бельгия)Карабах (Азербайджан)Атлетик Бильбао (Испания)Ньюкасл Юнайтед (Англия)Пафос (Кипр)Копенгаген (Дания)Кайрат (Казахстан).
