«Какой-то ад»: ученые РАН честно рассказали, что происходит на Солнце. Видео

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о почти полном исчезновении пятен на стороне Солнца, обращенной к Земле, что свидетельствовало о снижении вспышечной активности. Тогда ученые предполагали, что в ближайшие недели число вспышек может снизиться до нуля. Новые данные о резком увеличении числа пятен в активной области № 4197 стали неожиданными на фоне предыдущих наблюдений.