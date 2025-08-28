Ричмонд
«Какой-то ад»: ученые РАН честно рассказали, что происходит на Солнце. Видео

Более 100 новых пятен появилось в одной области Солнца за сутки. О рекордной вспышке солнечной активности сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые зафиксировали рекордную вспышку солнечной активности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Солнце произошла самая сильная вспышка за полтора месяца.

«В главной солнечной активной области — № 4197 какой-то ад весь день творился. За сутки образовалось не менее 100 новых пятен. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. При этом, вопреки ожиданиям, вспышек зафиксировано не было», — передает РИА Новости со ссылкой на ученых.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о почти полном исчезновении пятен на стороне Солнца, обращенной к Земле, что свидетельствовало о снижении вспышечной активности. Тогда ученые предполагали, что в ближайшие недели число вспышек может снизиться до нуля. Новые данные о резком увеличении числа пятен в активной области № 4197 стали неожиданными на фоне предыдущих наблюдений.