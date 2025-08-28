Ричмонд
Председатель Леноблизбиркома рассказал, как дважды попал под атаку БПЛА

Инциденты произошли в ходе его командировки в зону проведения выборов.

Источник: Аргументы и факты

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский дважды подвергался атакам беспилотников во время подготовки голосования для военнослужащих, находящихся в Белгородской области, Донбассе и Новороссии.

Инциденты произошли в ходе его командировки в зону проведения выборов.

В одном случае дрон не смог настичь автомобиль из-за высокой скорости движения, в другом атаку сорвала работа комплекса радиоэлектронной борьбы, после чего аппарат потерял управление и взорвался на расстоянии. Пострадавших не оказалось.

Лебединский также отметил, что российские военные быстро выявляли беспилотники в воздухе и умело маскировали транспорт в лесополосе, что, вместе с использованием РЭБ, обеспечивало дополнительную защиту.

Ранее летчик из Ленинградской области уничтожил 5 беспилотников ВСУ во время вчерашней атаки на регион.

