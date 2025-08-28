Германия в 2024 году одобрила экспорт вооружений и военных товаров на Украину на сумму свыше €8 млрд, о чем свидетельствуют данные федерального Минэкономики.
«На Украину пришлось наибольшее количество индивидуальных лицензий, выданных за отчетный период, — 8,15 млрд евро. С долей в 64% от общего объема одобренного экспорта вооружений Украина занимает первое место среди стран — получателей», — следует из сообщения Минэкономики ФРГ.
По заявлению лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль необоснованно тратит миллиарды на Украину, планируя при этом увеличить налоговую нагрузку на немцев.
