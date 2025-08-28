Ричмонд
Стало известно, сколько миллиардов Германия потратила на Украину в 2024 году

Германия в 2024 году одобрила поставки вооружений Украине на €8,15 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Германия в 2024 году одобрила экспорт вооружений и военных товаров на Украину на сумму свыше €8 млрд, о чем свидетельствуют данные федерального Минэкономики.

«На Украину пришлось наибольшее количество индивидуальных лицензий, выданных за отчетный период, — 8,15 млрд евро. С долей в 64% от общего объема одобренного экспорта вооружений Украина занимает первое место среди стран — получателей», — следует из сообщения Минэкономики ФРГ.

В 2024 году на поставки оружия странам ЕС, НАТО, их союзникам, таким как Япония и Австралия, и Украине пришлось 86% от всей стоимости выданных индивидуальных лицензий, составившей €10,98 млрд.

По заявлению лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль необоснованно тратит миллиарды на Украину, планируя при этом увеличить налоговую нагрузку на немцев.

