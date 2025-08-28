Из-за дождей 12 регионам России грозит подтопление этой осенью

По данным Гидрометцентра, в сентябре осадков выше нормы ждут также Иркутскую область, Туву, Бурятию, Забайкалье, юг Амурской области и север Якутии. На территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов также прогнозируются более влажные погодные условия по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге сентябрь будет влажнее обычного, а в октябре и ноябре ожидаются сильные дожди. В Свердловской области увеличения количества осадков специалисты ждут во второй половине октября. Рост количества ливней и ураганов специалисты связывают с изменением погодных условий и потеплением климата.