Из-за дождей 12 регионам России грозит подтопление этой осенью

Чрезмерно дождливая осень ожидается сразу в нескольких регионах России.
Обильные дожди и риск подтоплений ожидаются этой осенью сразу в 12 регионах России. Наибольшая вероятность ЧС, связанной с паводками и ливнями, наблюдается во второй половине сентября. О неблагоприятном прогнозе сообщают метеорологи Гидрометцентра.
«Сильные дожди возможны в Москве, Подмосковье, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях», — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Известиям». Он отметил, что наиболее изменчивая погода прогнозируется на Дальнем Востоке, где ожидаются частые перепады температуры и обильные осадки.
По данным Гидрометцентра, в сентябре осадков выше нормы ждут также Иркутскую область, Туву, Бурятию, Забайкалье, юг Амурской области и север Якутии. На территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов также прогнозируются более влажные погодные условия по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге сентябрь будет влажнее обычного, а в октябре и ноябре ожидаются сильные дожди. В Свердловской области увеличения количества осадков специалисты ждут во второй половине октября. Рост количества ливней и ураганов специалисты связывают с изменением погодных условий и потеплением климата.
В то же время синоптики подчеркивают: начало сентября по всей стране будет теплым — ожидается положительная температурная аномалия. Исключение составит только Чукотка, где температура останется в пределах нормы. По словам Вильфанда, в Центральной России и Москве в первой декаде месяца возможны кратковременные дожди и грозы.
На местах уже фиксируют последствия непогоды. В Невельском районе Сахалинской области за последние сутки затопило около 70 жилых домов, поврежден автомобильный мост, что привело к изоляции части села Колхозное. В августе подтопления также фиксировались в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Дагестане.
В августе синоптики прогнозировали дефицит осадков на юге европейской части России и в некоторых регионах Дальнего Востока. Переизбыток дождей ожидался лишь в отдельных северных областях.