Член СПЧ Ахмедова ответила на слова Алиева об оккупации Азербайджана СССР

В 1920 году большевики «вторглись» и разделили Азербайджан надвое, передав Зангезур Армении. С таким заявлением 27 августа выступил Ильхам Алиев. Он отметил, что в годы СССР такое положение дел «не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн». При Советском Союзе люди могли спокойно добраться на автомобиле или поезде из основной части страны в Нахичевань.