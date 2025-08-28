Член СПЧ Ахмедова ответила на слова Алиева об оккупации Азербайджана СССР

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова ответила на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации республики Советским союзом.
Глава страны ранее назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «российским вторжением» и «оккупацией».
— Получается, что все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами Советского союза, и сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил? — написала правозащитница в Telegram-канале.
В 1920 году большевики «вторглись» и разделили Азербайджан надвое, передав Зангезур Армении. С таким заявлением 27 августа выступил Ильхам Алиев. Он отметил, что в годы СССР такое положение дел «не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн». При Советском Союзе люди могли спокойно добраться на автомобиле или поезде из основной части страны в Нахичевань.
Азербайджан довольно внезапно начал совершать нападки на РФ: были арестованы журналисты компании «Sputnik Азербайджан», а также группа россиян, которых обвинили в создании объединенной бандитской группировки; отменены выступления российских артистов. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами попыталась понять, что или кто за этим стоит и чего на самом деле стоит опасаться нашей стране на фоне этих событий.