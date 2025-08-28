Губерниев нецензурно высказался в адрес СБР за экипировку биатлонистов

Популярный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес Союза биатлонистов России из-за некачественной экипировки, на которую массово жалуются спортсмены. Он не стеснялся в выражениях в своем телеграм-канале.
«Кстати, биатлонисты сборной России массово жалуются на экипировку! Экипа нынешняя полное г..но! У СБР с г..ном контракт, менять не хотят, спортсмены не довольны и бегают в своем! Ждем развития событий в сентябре на летних стартах!» — эмоционально высказался Губерниев.
По словам комментатора, спортсмены не раз обращались в СБР. Однако никакой реакции, по его мнению, не последовало. Жалобы связаны с тем, что биатлонистам неудобно выступать в новой экипировке, иногда не совпадают размеры.
Губерниев также отметил, что члены сборной России боятся выносить эту проблему на всеобщее обсуждение. Он предположил, что спортсмены могут все-таки озвучить ее на ближайших стартах. По его утверждению, что жалобы поступали и от главных лидеров сборной.
