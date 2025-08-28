В МИД Армении ответили на разговоры об аренде на 99 лет «Маршрута Трампа» через армянскую территорию

По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, слухи о возможной аренде на 99 лет транспортного коридора «Маршрут Трампа» через армянскую территорию являются абсолютно безосновательными.
Как сообщают местные средства массовой информации, Арарат Мирзоян заверил, что суверенитет Республики над данной территорией сохранится. При этом он уточнил, что технические аспекты проекта и график его осуществления пока находятся на стадии обсуждения.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее подтвердил переименование Зангезурского коридора в «Маршрут Трампа». Эта новость появилась на фоне публикаций в медиа о планах передачи Арменией управления коридором США на 99 лет.
Кроме этого, накануне Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан могут и должны присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).